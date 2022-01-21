Avusturya alt parlamentosu zorunlu Kovid aşı yasasını onayladı

AVUSTURYA - Avusturya parlamentosunun alt meclisi dün 137 lehte oyla Kovid-19 aşısının zorunlu tutulmasında bir adım daha attı. Karar federal parlamentodan geçerse 1 Şubat’tan itibaren aşı zorunlu olacak ve aşı olmayanlar 3 bin 600 Euro’ya varan cezalarla karşı karşıya kalacak. Aşı olanlar arasında her 10 kişiden bir kişi 500 Euro’luk çek kazanma şansı elde edecek.



Avusturya Federal Konseyi’nin (parlamento) alt kanadı Ulusal Konsey, dün zorunlu Kovid aşısı yasasının kabulünü 137 oy çoğunluğuyla kabul etti. Yasanın kabulü için toplam 170 oyun 137’si lehte, 33’ü oy aleyhte kullanıldı. Yasa federal mecliste kabul edildiği takdirde 1 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak ve aşı olmayanlar 600 ila 3 bin 600 Euro’ya kadar ceza ödeyecek. Yasaya ek olarak gerekli aşı düzenlemeleri, ödül ve teşvik paketi için 375 milyon Euro’luk ek bütçe de kabul edildi.



POLİS GEREKLİ DURUMLARDA AŞI DURUMUNU SORACAK



Yasada, aşı yaş sınırı 18’e çıkartıldı ve yasanın 3 aşamada kademeli uygulanmasına karar verildi. 15 Mart’a kadar ceza ve kontrol yapılmayacağı ancak daha sonra polis gerekli gördüğü takdirde kişilerden aşı durumunu belgelemesini isteyebilecek. Bazı durumlarda hamilelere, Kovid-19 geçirip iyileşenlere ve tıbbi zorunluluğu olanlara aşı muafiyeti için sertifika verilmesi resmi makamlarca uygulanacak.



AŞI OLANLAR 500 EUROLUK ÇEK KAZANABİLECEK



Teşvik amacıyla aşı olanlara ödül uygulaması da getiren yasaya göre, aşı olanlar her aşı için 500 Euro’luk çek kazanma hakkı elde edecek, 10 kişiden bir kişi bu çeki kazanacak ve bugüne kadar aşı olanları da kapsayacak. Bu çekler yerel ekonomiyi güçlendirmek için lokal restoran, market, kültürel faaliyetler ve hizmet sektörlerinde harcanabilecek. Yasanın Federal Konsey’den oylamasından sonra yasalaşması bekleniyor.