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Avustralya’da yangınlar sebebiyle binlerce kanguru ve koala telef oldu

Avustralya’da devam eden yangınlarda binlerce kanguru ve koala telef oldu. Yetkililer, Yeni Güney Galler bölgesinde koalaların 3’te birinin tamamen yok olduğunu açıkladı.

Avustralya’da yangınlar sebebiyle binlerce kanguru ve koala telef oldu

Avustralya’da devam eden yangınlarda binlerce kanguru ve koala telef oldu. Yetkililer, Yeni Güney Galler bölgesinde koalaların 3’te birinin tamamen yok olduğunu açıkladı.

05 Ocak 2020 Pazar 14:03
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Avustralya’da yangınlar sebebiyle binlerce kanguru ve koala telef oldu

Avustralya, (DHA)

Ülkenin güneydoğu bölgelersinde aylardır devam ve tüm çabalara rağmen söndürülemeyen yangınlarda, insan hayatının yanında vahşi yaşam da tehlikeye düşüyor. Yangınlarda, binlerce kanguru ve koalanın yanı sıra birçok vahşi hayvan telef oldu.

Yetkiller, Yeni Güney Galler bölgesinde 19 kişinin öldüğü, 3,6 milyon hektar alanın ve bin 365 evin yok olduğunu belirtti. Victoria bölgesinde ise 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin kaybolduğu, 784 bin hektar alanın yandığı ve 330 binanın yok olduğu açıklandı. Güney Avustralya’da 3 kişinin öldüğü, 100 bin hektar alanın yandığı ve 88 evin yok olduğu bilgisi paylaşıldı.    

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaYangınKanguruKoalaönce Vatan
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