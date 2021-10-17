Avustralya’da eroin operasyonu

Avustralya (DHA)

Avustralya Federal Polisi, düzenlediği operasyon kapsamında ülkede şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatını durdurdu. Polisin el koyduğu eroinin piyasa değerinin 104 milyon dolar olduğu açıklandı.

Avustralya Federal Polisi’nden yapılan açıklamada, Malezya’dan Melbourne Limanı’na gönderilen 1290 paketteki 450 kilogram eroinin, düzenlenen operasyonla ele geçirildiği kaydedildi. Melbourne’a konteyner içinde gelen eroinin sevkiyatından sorumlu olduğu ifade edilen Malezya vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı.

Şüphelinin, Ocak 2022’de mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. Açıklamada, operasyon kapsamında ülkede şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatının durdurulduğu ifade edildi.