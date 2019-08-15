Avustralya'daki bıçaklı saldırgan 'Kıbrıslı Türk' çıktı

Avustralya’da sokak ortasında 2 kadını bıçaklayan ve birinin yaralanmasına, diğerinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belli oldu. Saldırganın Kıbrıs Türkü olduğu ve adının Mert Ney olduğu açıklandı.