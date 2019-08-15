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Avustralya'daki bıçaklı saldırgan 'Kıbrıslı Türk' çıktı

Avustralya’da sokak ortasında 2 kadını bıçaklayan ve birinin yaralanmasına, diğerinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belli oldu. Saldırganın Kıbrıs Türkü olduğu ve adının Mert Ney olduğu açıklandı.

Avustralya'daki bıçaklı saldırgan 'Kıbrıslı Türk' çıktı

Avustralya’da sokak ortasında 2 kadını bıçaklayan ve birinin yaralanmasına, diğerinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belli oldu. Saldırganın Kıbrıs Türkü olduğu ve adının Mert Ney olduğu açıklandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:54
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Avustralya'daki bıçaklı saldırgan 'Kıbrıslı Türk' çıktı

AVUSTRALYA - Avustralya’nın Sydney kentinde 2 kadını sokak ortasında bıçaklayan saldırganın kimliği belirlendi. Saldırganın Kıbrıs Türkü olduğu ve adının Mert Ney olduğu belirtildi. Saldırganın öldürdüğü kadının Michaela Dunn’ın (24) ailesinin, soruşturmada polisten ‘gizlilik’ talep ettikleri belirtildi. Ayrıca saldırgan Mert Ney’in zihinsel sağlık sorunları olduğu bildirildi.

‘KIZ KARDEŞİ ÖZÜR DİLEDİ’

Saldırgan Mert Ney’in kız kardeşi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, öldürülen Michaela Dunn’ın ailesinden özür diledi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaBıçaklı SaldırganKıbrıslı Türk
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