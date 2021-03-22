Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384
ALTIN
440.982
DOLAR
7.9122
STERLİN
10.7501
EURO
9.4551
Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama ve işletme ruhsatları kiraya verilecek
Jeotermal kaynaklar ve doğal...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar...
Çaykur 500 personel alacak
Çaykur 500 personel alacak
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav...
23 öğretim üyesi alacak
23 öğretim üyesi alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Türkiye tamamen kapanabilir!
Kapat

Avrupa’da krize neden olan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı

Avrupa’da birçok ülkede 'kan pıhtılaşması' yan etkisi olduğu ileri sürülerek kullanımı askıya alınan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının etkinlik oranı açıklandı. AstraZeneca, ABD, Şili ve Peru'da yapılan araştırma sonuçlarında aşının etkinlik oranının yüzde 79 olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:09
3 Okunma
Avrupa’da krize neden olan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı

ABD - İngiltere’nin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç şirketi tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısı, özellikle Avrupa’da krize neden oldu. Kan pıhtılaşmasına yol açtığı ifade edilen ve aşıyı olan kişilerde can kaybının görülmesinin ardından aşının kullanımı, birçok Avrupa Birliği ülkesi tarafından askıya alındı. AstraZeneca’dan yapılan açıklamada, ABD, Peru ve Şili’de 32 binden fazla katılımcıyla yapılan araştırma sonuçlarında aşının etkinlik oranının yüzde 79 olduğu, aşının koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ve can kaybı olasılığını ise yüzde 100 olarak engellediği ifade edildi.

NORVEÇLİ ARAŞTIRMACILAR KAN PIHTILAŞMASININ NEDENİNİ BULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Norveç’in Oslo Üniversitesi’nde çalışan hematoloji profesörü Pal Andre Holme, AstaZeneca aşısı olanlarda görülen 'kan pıhtılaşması' yan etkisinin nedenini bulduklarını açıklamıştı. Holme, aşı olan kişilerde kan pıhtılaşması durumunun, bağışıklık sisteminin aşıya gösterdiği bir reaksiyon olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Holme, "Bu kişilerin neden bu bağışıklık reaksiyonunu verdiğini aşıdan başka hiçbir şey açıklayamaz" demişti.

AVRUPA’DA ASTRAZENECA’YA GÜVEN AZALDI

AstraZeneca, sosyal medya hesabından bir aşının 'efektif' olabilmesi için 4 ana maddenin önemli olduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, aşının efektif olabilmesi için 'güvenlik ve verimlilik', 'aşının dayanıklılığı', 'erişim ve alım' ve 'kullanım kolaylığı' maddeleri açıklandı. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı bu paylaşımın altına eleştiri içeren çok sayıda yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, AstraZeneca’nın aşısı konusunda güven oluşturması ve güven tazelemesi gerektiğini ifade etti. Bazı kullanıcılar, salgınla mücadelede insan hayatının, 'kârdan' önde tutulması gerektiğini söyledi. Diğer kullanıcılar ise AstraZeneca’ya 'dürüst' olması çağrısında bulundu.

AVRUPA İLAÇ AJANSI: AŞI GÜVENLİDİR

Geçen haftalarda Avrupa’daki birçok ülke, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı. Aralarında Danimarka, Norveç, İzlanda, Bulgaristan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İrlanda’nın da bulunduğu ülkelere birkaç gün önce Finlandiya da eklendi. Aşının kullanımı Asya ülkeleri Endonezya ve Tayland’da da askıya alınmıştı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Direktörü Emer Cooke, yaptığı açıklamada AstaZeneca aşısının güvenli olduğunu ifade ederek, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Covid-19 hastalığından korumadaki faydaları, olası risklerinden fazladır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AstraZeneca AşısıEtkinlik OranıAvrupa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya’daki sel felaketi; binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Avustralya’daki sel felaketi; binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Johnson, AB liderleriyle aşı tedarik yasağına ilişkin görüşecek
Johnson, AB liderleriyle aşı tedarik yasağına ilişkin görüşecek
Hindistan’da koronavirüs vakaları yeniden yükselişte
Hindistan’da koronavirüs vakaları yeniden yükselişte
GKRY’de ‘11 kilometrelik öfke’ dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı’nın kapısına örüldü
GKRY’de ‘11 kilometrelik öfke’ dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı’nın kapısına örüldü
Japonya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi: Türkiye gerçekten kardeş bir ülke
Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi: Türkiye gerçekten kardeş bir ülke
Rusya’dan ABD açıklaması: En iyisini umuyoruz, ama en kötüsüne hazırız
Rusya’dan ABD açıklaması: En iyisini umuyoruz, ama en kötüsüne hazırız
NASA SLS roketini başarılı bir şekilde test etti
NASA SLS roketini başarılı bir şekilde test etti
Brezilya lideri Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor
Brezilya lideri Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma