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Avrupa’da 'başörtülü kadınlara ayrımcılık’!

Avrupa’nın 25 noktasındaki etkinlikle 'başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığa' dikkat çekildi

Avrupa’da 'başörtülü kadınlara ayrımcılık’!

Avrupa’nın 25 noktasındaki etkinlikle 'başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığa' dikkat çekildi

29 Eylül 2019 Pazar 11:24
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Avrupa’da 'başörtülü kadınlara ayrımcılık’!

KÖLN (DHA)

Avrupa ülkelerinde başörtüsü takan Müslüman kadınların gündelik hayatta uğradıkları ayrımcılığa, şiddete ve İslamofobiye dikkat çekmek için 'Ayrımcılığa Karşı Çeşitliliği Destekle' etkinliği düzenlendi. Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı öncülüğünde yapılan sokak etkinliklerinde 'Ayrımcılığa Karşı Çeşitliliği Destekle' sloganıyla on binlerce kişiye ulaşıldığı ifade edildi. 

Avrupa ülkelerinin 25 noktasında yapılan etkinliğin ana sorumlusu İlknur Küçük, yapılan çalışmayı değerlendirdi. Toplumda artın İslamofobiye dikkat çekmek amacıyla Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı öncülüğünde sokak etkinlikleri düzenlendiğini belirten İlknur Küçük, "Geçen yıl Almanya’nın Köln ve Hamburg şehirlerinde yaptığımız sokak çalışmasının ikincisini Berlin Frankfurt, Amsterdam, Rotterdam, Dortmund gibi 25 noktada gerçekleştiriyoruz. Heyecanlıyız. Geçtiğimiz yıldan çok iyi geri dönümler aldık. Bugün de çok olumlu tepkiler aldık. ‘Marketlerde başörtülü kadınları görüyorduk ama onlarla konuşmaya korkuyorduk; iyi ki bu etkinliği yaptınız, biz de bu soruları sizlere sorabiliyoruz’ diyenler oldu. Az önce bir öğretmen arkadaş geldi, ‘Almanya gibi çok kültürlü insanların yaşadığı bir toplumda böyle bir etkinliği yapmanız gerçekten çok önemli’ dedi. Bu arada çok az da olsa negatif söylemlerde oldu tabii ki, ‘Ülkenize gidin, başınızı açın’ gibi. Onların hepsini soğukkanlı ve güler yüzle karşıladık” ifadelerini kullandı. İlknur Küçük, yapılan etkinlikte on binlerce kişiye ulaştıklarını sözlerine ekledi.

'FARKLI KÜLTÜRLERDEN BİRÇOK KİŞİ OLUMLU GÖRÜŞ BELİRTTİ'

Köln’deki etkinlik standına farklı kültürden birçok insanın katıldı. Micheil Pomer isimli Alman vatandaşı "Çocuklarımıza küçük yaşta farklılıklarımızı öğretmemiz gerekli" dedi. İsminin Lara olduğunu söyleyen Alman vatandaşı ise, "Kadınlar için onlara yönelik yaptığınız bu aksiyonu çok olumlu buluyorum" diyerek etkinliği destekledi. Brezilya kökenli öğretmen Daniel Liebisch, "Irkcılığın tümünü, özellikle kadınlara yapılanı şiddetle kınıyorum" derken, Vier isimli Alman kadın, "Farklılıkların, okullarda erken yaşta çocuklara öğretilmesi, bunlarla ilgili programlar yapılması lazım ki onlar da ileride kendi çocuklarına bunları öğretsin” ifadelerini kullandı.

Fas kökenli Tarık Maso isimli erkek öğretmen ise görev yaptığı okulda birçok ülkeden öğrencilerin bulunduğunu dikkati çekerek, "Bunlara farklılıkları doğru şekliyle anlatmamız lazım” diyerek görüşlerini paylaştı.

DEMİRCİ'DEN ÖN YARGI VURGUSU

Milli Görüş Köln Bölge Başkanı Selahattin Demirci de "Dinimize ön yargıyla bakan insanlara doğrusunu anlatarak, özellikle kadınlara ayrımcılık ve şiddetin olmaması gerektiğini sokak etkinliğimizde anlatmaya çalıştık. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başörtülü KadınlarAvrupa
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