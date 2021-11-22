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Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya

Polonya Başbakanı uyardı: Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:16
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Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya

POLONYA - Polonya-Belarus sınırında sığınmacıların çadırlarda bekleyişi sürerken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bugün yaptığı açıklamada Avrupa’nın, Belarus ve Rusya’nın yeni tehditleri ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Başbakan Morawiecki yaptığı açıklamada “Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya. Göç krizi, siber saldırılar ve gaz fiyatı manipülasyonu, Minsk ve Moskova'da başlatılan hibrit savaşın örnekleridir. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya bu saldırının ön saflarında yer alıyor. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Avrupa için tek yol bu” ifadelerini kullandı. Polonya Başbakanı ayrıca “Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yoğunlaşması ve Moldova'ya gaz şantajı yapması AB için kırmızı alarm. Felaketten kaçınmak için hala zaman var” mesajını paylaştı.

POLONYA: BELARUS SIĞINMACILARA YARDIMCI OLUYOR

Polonya Savunma Bakanlığı, bugün paylaştıkları helikopter görüntüleriyle birlikte Polonya-Belarus sınırına hala sığınmacıların geldiğini belirtti. Bakanlık bölgede durumun hala gergin olduğunu vurgulayarak her gün sığınmacıların sınırı geçmek için uğraştığını ifade etti. Polonya Savunma Bakanlığı ayrıca, Belarus tarafının sığınmacılara Polonya’ya geçmesi için yardımcı olmaya çalıştığını öne sürdü.   

Son Güncelleme: 22.11.2021 15:25
Anahtar Kelimeler:
Polonya Başbakanı UyardıAvrupa
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