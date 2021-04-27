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Avrupa Parlamentosu'ndaki ırkçı vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu'na ırkçı Altın Şafak partisinden seçilen ve kağıt üzerine basılı Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Yannis Lagos’un parlamentodaki dokunulmazlığı oy çokluğuyla kaldırıldı.

27 Nisan 2021 Salı 12:17
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Avrupa Parlamentosu'ndaki ırkçı vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

BELÇİKA - Avrupa Parlamentosu'na (AP) ırkçı Altın Şafak partisinden seçilen Yunan milletvekili Yannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin bir tartışma sırasında kağıt üzerine basılı Türk bayrağını yırtarak, Türkiye karşıtı çirkin ifadelerde bulunmuştu. Kağıda basılı bir Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altın Şafak üyesi Yunan vekil Yannis Lagos’un dokunulmazlığı dünkü Avrupa Parlamentosu’nun yaptığı oylama sonucunda 25 oya karşı 658 oyla kaldırıldı.

LAGOS ALTIN ŞAFAK’TA YÖNETİCİYDİ

Altın Şafak Partisi'nden 2019'da AP milletvekilliğine seçildikten sonra bu partiden istifa eden Lagos, "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle şimdiye kadar 2 kez tutuklanmış ve ceza almıştı. Öte yandan, Yunanistan'da 2019'da yapılan genel seçimlerde, Altın Şafak yüzde 2,93 oy oranıyla yüzde 3'lük seçim barajını aşamadığı için parlamento dışında kalmıştı.
 

SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

Temyiz Mahkemesi, 5 yılı aşkın süredir devam eden davada, Altın Şafak'ın suç örgütü olduğuna hükmetmişti. Atina'nın Keratsini semtinde 2013'te sabaha karşı Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias, şarkıcı Pavlos Fissas'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Vatandaşı Koruma Bakanlığı, aşırı sağcı partinin suç örgütü kapsamına alınması için soruşturma başlatmıştı. Altın Şafak Partisi lideri Mihaloliakos, bazı eski parti mensubu milletvekilleri ve üyelerinin de yer aldığı sanıklar, suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlarından yargılanıyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosuırkçı VekilDokunulmazlık
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