Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1379
ALTIN
461.689
DOLAR
8.1157
STERLİN
11.3367
EURO
9.7700
Su kaynağı ihale usulü ile kiraya veriliyor
Su kaynağı ihale usulü...
TBMM 10 adet memur alımı yapacak
TBMM 10 adet memur...
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mahkemeden satılık 27456 m² tarla
Mahkemeden satılık 27456 m²...
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrupa Komisyonu: Temmuz’da yetişkinlerin yüzde 70’ine yetecek doz aşıya sahip olacağız

Avrupa Komisyonu İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Temmuz ortasına kadar Avrupa Birliği ülkelerinde yetişkinlerin yüzde 70’ini aşılmaya yetecek kadar doz aşıya sahip olacaklarını duyurdu.

20 Nisan 2021 Salı 15:05
2 Okunma
Avrupa Komisyonu: Temmuz’da yetişkinlerin yüzde 70’ine yetecek doz aşıya sahip olacağız

BELÇİKA - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir çok ülkede aşılama çalışması sürüyor. Avrupa Komisyonu İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, “AB'de 53 fabrika aşı üretiyor. Kıtamız şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük üreticisi. Şu anda üretimde kaç doz olduğundan eminim ve her hafta kaç milyon doz verileceğini biliyorum. Bu, Avrupa Birliği'nin yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için gerekli olan doz sayısına Temmuz ortasına kadar sahip olacağımız konusunda sizi temin etmemi sağlıyor” dedi. Uzmanlara göre, yetişkin nüfusunun yüzde 70 oranında aşılanması, sürü bağışıklığının sağlanması konusunda önemli bir eşik olarak ifade ediliyor. 

DHA

Son Güncelleme: 20.04.2021 15:07
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Komisyonu İç Pazar Komiseri Thierry BretonTemmuzAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan ülkeye girişte karantina zorunluluğu bulunmayan ülkelerin listesini yayınladı
Yunanistan ülkeye girişte karantina zorunluluğu bulunmayan ülkelerin listesini yayınladı
Fiji’de pandemiden 1 yıl sonra ilk vaka!
Fiji’de pandemiden 1 yıl sonra ilk vaka!
İsrail-Yunanistan anlaşmasının detayları
İsrail-Yunanistan anlaşmasının detayları
Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme 
Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme 
ISS’den döndüler
ISS’den döndüler
İsrail savaş uçakları, Gazze’yi bombaladı
İsrail savaş uçakları, Gazze’yi bombaladı
Tatar: Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı
Tatar: Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı
Biden Putin yerine 'Klutin' dedi!
Biden Putin yerine 'Klutin' dedi!
Dendias’ın saldırgan tutumunun arkasında 'Miçotakis'in talimatı' çıktı
Dendias’ın saldırgan tutumunun arkasında 'Miçotakis'in talimatı' çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma