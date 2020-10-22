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Atun: Kutlama mesajı derhal iade edilmelidir

Prof. Dr. Ata Atun, Rum liderin gönderdiği kutlama mesajıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2020 Perşembe 17:22
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Atun: Kutlama mesajı derhal iade edilmelidir

LEFKOŞA (VHA)

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Rum lider Nikos Anastasiadis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği kutlama mesajı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı, KKTC III. Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Prof. Dr. Ata Atun, “KKTC’nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Rum lider Nikos Anastasiadis’in gönderdiği kutlama mesajı kabul edilebilir bir üslupla yazılmamıştır ve politik teamüller içerisinde derhal kendisine iade edilmelidir.” dedi. 

Prof. Dr. Ata Atun, “Sayın Ersin Tatar, KKTC vatandaşları tarafından KKTC’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Sayın Ersin tatar, Anastasiadis’in kutlama mesajında bahsettiği şekli ile Türk Cemaatinin Lideri sıfatının da üzerinde KKTC Cumhurbaşkanı sıfatını taşımaktadır.” diye konuştu.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, açıklamalarına şöyle devam etti:

“KRY lideri Anastasiadis, Cumhurbaşkanımıza hitaben yazdığı yazılarından kendisine “KKTC Cumhurbaşkanı” olarak hitap etmediği takdirde yazısının kabul edilemeyeceği kendisine bildirilmelidir

Rum lider Anastasiadis’in kutlama yazısında yer alan “Kıbrıslı Türk vatandaşlarım” tanımı kabul edilemezdir. Rum lider  Anastasiadis Kıbrıslı Rumların oyları ile seçilmiş bir siyasidir. Hiçbir zaman ve koşulda da KKTC vatandaşları kendisinin temsil ettiği oluşumun vatandaşları değillerdir.

Yukarıda belirtilen hassas konular, Rum lider Anastasiadis’in KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben gönderdiği yazılarda yer almadığı sürece, bu içerikteki yazıların kabul edilmemesi gerekmektedir.

Kamu oyuna saygılarımla duyururum.” 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs İlim ÜniversitesiProf. Dr. Ata AtunNikos AnastasiadisErsin TatarKKTC Cumhurbaşkanı
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