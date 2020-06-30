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Atambayev hastaneye kaldırıldı

Kırgızistan'da tutuklu eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

30 Haziran 2020 Salı 10:09
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Atambayev hastaneye kaldırıldı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, kendisini kötü hissettiği için sağlık merkezine başvuran Atambayev'e koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle test yapıldığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtildi. Doktorların Atambayev'e "çift taraflı zatürre" teşhisi koyduğu ve hastaneye kaldırılmasına karar verdiği ifade edildi. Atambayev'in son günlerde avukatları ve yakınlarıyla görüştüğü hatırlatıldı. Kırgızistan'da suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılmasından sorumlu tutulan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e 11 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Geçen yıl polis operasyonuyla gözaltına alınan Atambayev, 2011-2017 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırgızistanTutukluMahkumCumhurbaşkanıAlmazbek Atambayev
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