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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 462 bin 691’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 12 bin 970’e yükselirken Afganistan’da ise son 24 saatte yeni ölüm yaşanmadı. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 6 bin 604 yeni vaka tespit edildi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 10:03
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 462 bin 691’e yükseldi.  Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da toplam enfekte kişi sayısı 27 bin 878’e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte değişim göstermeyerek 548’de kaldı. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 7 bin 662 kişi ise iyileşti.

PAKİSTAN’DA SON 24 SAATTE 4 BİN 944 YENİ VAKA

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 6 bin 604 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 171 bin 666’ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 153 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 382’ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 63 bin 504 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN’DA VAKA SAYISI 381 BİN 91’E YÜKSELDİ

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 396 bin 182’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 12 bin 970 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 214 bin 209 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 41 BİN 473

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 41 bin 615’e ulaşırken; toplamda 33 bin 459 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 17 BİN 349

Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 373 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 43 bin 803 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 17 bin 349 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER’DE 28 BİN 459 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler’de ise salgında toplamda 28 bin 459 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 7 bin 378 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1,130 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AsyaAsya ülkeleriKoronavirüsPandemiCovid19ÇinVuhanHindistanAfganistan
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