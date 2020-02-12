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Askerlerin ‘gizlenme’ tatbikatı gerçek oldu

NATO’nun Litvanya’daki askeri tatbikatında yapılan 'gizlenme görevi' sırasında 5 asker ormanda kayboldu. Tatbikatın bitiş noktası olarak kararlaştırılan bölgeye gelmeyen askerleri aramak için sınır polisi, köpekler ve helikopterler devreye girdi. Görevleri 'gizlenmek' olan 5 asker, arama çalışmalarını tatbikatın bir parçası sanarak saklanmaya devam etti.

12 Şubat 2020 Çarşamba 15:31
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Askerlerin ‘gizlenme’ tatbikatı gerçek oldu

NATO’nun Litvanya’da, 4-6 Şubat tarihlerinde düzenlediği 'gizlenme' tatbikatında ilginç bir olay yaşandı. Tatbikat için bölgeye gönderilen askerlerden 5’i girdikleri ormanda kayboldu. Askerlerin  tatbikat kapsamında belirlenen bitiş noktasına gelmemesi üzerine, Litvanya Devlet Sınır Muhafız Servisi, Litvanya Hava Kuvvetleri ve arama kurtarma köpekleri devreye girdi.


TATBİKATIN BİR PARÇASI SANARAK GİZLENMEYE DEVAM ETTİLER

Yerel medya, kaybolan askerlerin çevredeki sınır polislerini, köpekleri ve üstlerinden uçan helikopterleri fark ettiklerini, ancak tüm bunların tatbikatın bir parçası olduğunu düşündüklerini bildirdi. Askerler tatbikatın başlamasından bir gün sonra ortaya çıktı.

Litvanya Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Departmanı Temsilcisi Laimis Bratikas, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Askeri istihbarat eğitimi özeldir çünkü askerlerin tespit edilmeden görevlerini yerine getirmeleri gerekir. Bu durumda askerler, sonuna kadar bu şekilde davrandılar" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gizlenme TatbikatıAskerlerNATO
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