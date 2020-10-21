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Artık müzakere masasında ezik, başı eğik olmak istemiyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Halktan onay aldık, söylediğimiz farklı şeyler vardır. Söylediğimiz biz müzakere masasında artık ezik, başı eğik olmak istemiyoruz" dedi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 14:59
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Artık müzakere masasında ezik, başı eğik olmak istemiyoruz

KKTC - Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalar yapan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak asla çözümden kaçan taraf olmadıklarını ifade etti. "Müzakere masasından kaçmayız Biz de çözüm istiyoruz" diyen Tatar, "Ama Kıbrıs Türkü'nün de beklentileri vardır. Kıbrıs Türkü 1974'ten sonra devlet kurmuştur, Cumhuriyet kurmuştur. Onurlu bir yaşam, onurlu bir gelecek, kendi devletimize sahip çıkmak, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmemek ve dolayısıyla artık yeni bir gelecekte; federasyon, federasyon çerçevesinde bizlere kurulması düşünülen tuzaklara bizler asla müsade etmeyiz" dedi.

HALKTAN ONAY ALAN ANLAYIŞ

Kıbrıs konusunda farklı düşünceleri ifade ettiğini anlatan Tatar, "Halktan onay aldık, söylediğimiz farklı şeyler vardır. Söylediğimiz biz müzakere masasında artık ezik, başı eğik olmak istemiyoruz. Onurumuzla orada oturmak istiyoruz. Bizler ambargo ve tecritlere karşı çıkıyoruz. Kıbrıs Türklerini ezerek, bizlere bir çözüm dayatması anlayışı var. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti arkamızdadır" ifadelerini kullandı. 

​EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE ANLAŞMA

"Doğu Akdeniz'de yaşananlar ortadadır" diye devam Tatar sözlerini şöyle sürdürdü : "Yaşananlara baktığımızda kendi devletimize sahip çıkmak onurlu bir gelecektir. Anlaşma olacaksa, olabilir. Ama egemen eşitlik temelinde bir anlaşma daha gerçekcidir. Burada bir devlet vardır. Kuzey'deki devleti asla kimse gözardı edemez. Güney'de Rumlar, Kuzey'de Türkler yan yana yaşasın. Her Kıbrıs Türkü de böyle düşünüyor. Kıbrıs Türkü kendi geleceklerini maceraya atmaz. Benim Cumhurbaşkanı seçilmemle yeni bir dönem başlamıştır. "

TATAR, CUMA GÜNÜ ANT İÇECEK

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cuma günü Cumhuriyet Meclis’inde ant içecek.Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar’ın ant içeceği Meclis Genel Kurulu’nun törensel toplantısı saat 15:00’te başlayacak. Ant içme töreni, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halka ve basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin TatarCumhurbaşkanı SeçilmesiKKTCMüzakere
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