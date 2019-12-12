Araştırmacıları heyecanlandıran keşif... Tam 44 bin yıllık

Sulawesi Adası’nda keşfedilen 4.5 metre boyundaki mağara resminde, ilk insanlar tarafından mızrak ve halata benzer aletlerle kovalanan, koyu kırmızı bir renkle çizilmiş vahşi hayvanlar görünüyor.





PALEOLİTİK DÖNEME AİT

Avustralya’nın Griffith Üniversitesi’nden bir ekip, “Bu av sahnesi bildiğimiz kadarıyla hikâye anlatıcılığının en eski resimsel kaydı ve dünyadaki en eski simgesel sanat eseri” yorumunu yaptı. Resmin en az 43 bin 900 yıl önce Üst Paleolitik dönemde yapıldığını tespit edildi.

Sulawesi’de en az 242 mağara bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar yeni keşiflerin yapılabileceğini belirtti.