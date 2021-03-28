Arakanlılar evlerine dönmek istiyor...

Güzel ve bereketli topraklarını terkederek Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar zor yıllar geçiriyor. Arakanlılar evlerine dönmek ve yakın zamanda kendilerine karşı büyük katliamlar yapan Myanmar ile aralarına güvenli bir sınır çekmek istiyor.

Arakan, bağımsızlığını ilan eder ve BM kabul ederse Bangladeş’ten bölgeye, gelir düzeyi düşük veya işsiz 40 milyon Müslüman göç ederek, bölge ekonomisini hareketlendirebilir.

2012 yılında Budistlerin de aralarında bulunduğu Myanmarlılar, Müslüman Arakanlıların mahalle ve köylerini ateşe vermiş, daha sonra Myanmar Ordusu’nun da dahil olduğu katliamlar yapılmıştı. 2015’teki göçmen trajedisiyle dünya gündemine gelen problem 2017’deki 10 bin civarında Müslümanın katledilmesinin ardından 1 milyon civarında Arakanlının Bangladeş’e kaçmasıyla devam etti.

6 milyon Arakanlı baskı altında

Arakanlı Müslümanlar halen ‘Devletsiz’ sayılıyor. Bangladeş, ekonomik yetersizliğini öne sürerek Arakanlı Müslüman göçmenleri almak istememiş, Türkiye’nin müdahalesi ve ‘masrafları biz karşılayacağız’ sözüyle kapılarını açmıştı. Bangladeş’teki kamplarda kalanlara yardımlarını düzenli olarak sürdüren Türkiye birkaç gün önce de bir sahra hastanesi göndermişti. Arakanlı Müslümanlar ise işgal altındaki topraklarına dönmek istiyor. Arakan’da yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor.