Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1382
ALTIN
451.684
DOLAR
8.0476
STERLİN
11.0549
EURO
9.4948
Denizli Honaz’da icradan satılık tarlalar
Denizli Honaz’da icradan satılık...
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16...
Silivri’de bakım onarım ve tadilat işleri yaptırılacak
Silivri’de bakım onarım ve...
GASKİ, biyolojik atık su arıtma tesisi yaptıracak
GASKİ, biyolojik atık su...
204 iş yeri ve tarım arazisi kiraya verilecek
204 iş yeri ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Arakanlılar evlerine dönmek istiyor...

Habere ulaşmak için tıklayınız...

28 Mart 2021 Pazar 17:04
111 Okunma
Arakanlılar evlerine dönmek istiyor...

Güzel ve bereketli topraklarını terkederek Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar zor yıllar geçiriyor. Arakanlılar evlerine dönmek ve yakın zamanda kendilerine karşı büyük katliamlar yapan Myanmar ile aralarına güvenli bir sınır çekmek istiyor. 

Arakan, bağımsızlığını ilan eder ve BM kabul ederse Bangladeş’ten bölgeye, gelir düzeyi düşük veya işsiz 40 milyon Müslüman göç ederek, bölge ekonomisini hareketlendirebilir.

2012 yılında Budistlerin de aralarında bulunduğu Myanmarlılar, Müslüman Arakanlıların mahalle ve köylerini ateşe vermiş, daha sonra Myanmar Ordusu’nun da dahil olduğu katliamlar yapılmıştı. 2015’teki göçmen trajedisiyle dünya gündemine gelen problem 2017’deki 10 bin civarında Müslümanın katledilmesinin ardından 1 milyon civarında Arakanlının Bangladeş’e kaçmasıyla devam etti. 

6 milyon Arakanlı baskı altında

Arakanlı Müslümanlar halen ‘Devletsiz’ sayılıyor. Bangladeş, ekonomik yetersizliğini öne sürerek Arakanlı Müslüman göçmenleri almak istememiş, Türkiye’nin müdahalesi ve ‘masrafları biz karşılayacağız’ sözüyle kapılarını açmıştı. Bangladeş’teki kamplarda kalanlara yardımlarını düzenli olarak sürdüren Türkiye birkaç gün önce de bir sahra hastanesi göndermişti. Arakanlı Müslümanlar ise işgal altındaki topraklarına dönmek istiyor. Arakan’da yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarArakanBangladeşMyanmarRohingya MüslümanArakan BağımsızlıkRohingya Istiklal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paşinyan'dan istifa kararı 
Paşinyan'dan istifa kararı 
Myanmar’da sular durulmuyor
Myanmar’da sular durulmuyor
Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi'
Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi'
Almanya’da dev fabrikada yangın
Almanya’da dev fabrikada yangın
Kahire’de bina çöktü
Kahire’de bina çöktü
Straw: Londra KKTC'yi tanıma yolunda adım atmalı 
Straw: Londra KKTC'yi tanıma yolunda adım atmalı 
Hindistan’dan AstraZeneca tedarikine kısıtlama
Hindistan’dan AstraZeneca tedarikine kısıtlama
AB ve İngiltere arasındaki 'aşı tedarik krizi', bugün görüşülecek
AB ve İngiltere arasındaki 'aşı tedarik krizi', bugün görüşülecek
Ukrayna’da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti
Ukrayna’da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma