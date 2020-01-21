AP Türk asıllı Rum milletvekilinden skandal Türkiye şikayeti

Kıbrıslı Rumlar adına Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Kıbrıslı Türk asıllı Niyazi Kızılyürek, Türkiye'nin 'Ada'nın Kuzeyinin demografik yapısını değiştirdiğini, buna müdale edilmesi' gerektiği yönünde Avrupa Komisyonu’na bir soru önergesi verdi.