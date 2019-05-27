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AP seçimleri, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti’yi karıştırdı

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski genel başkanı Sigmar Gabriel, partisinin gerek Avrupa Parlamento (AP) seçimleri gerekse Bremen eyalet seçimlerinde aldığı sonuçlardan dolayı sorumluların bunu sebep-sonuç ilişkileri bağlamında masaya yatırıp, gereğini yerine getirmelerini istedi.

AP seçimleri, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti’yi karıştırdı

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski genel başkanı Sigmar Gabriel, partisinin gerek Avrupa Parlamento (AP) seçimleri gerekse Bremen eyalet seçimlerinde aldığı sonuçlardan dolayı sorumluların bunu sebep-sonuç ilişkileri bağlamında masaya yatırıp, gereğini yerine getirmelerini istedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:33
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AP seçimleri, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti’yi karıştırdı

KÖLN - Partisi SPD’nin her iki seçimde de ‘tarihi bozguna’ uğradığını söyleyen Gabriel, parti idaresinin hiç bir şey olmamış gibi devam edemeyeceğini söyledi.

Alman devlet televizyonu ARD’de bir politika programının konuklarından biri olan Gabriel, “Berlin Büyük Koalisyon Hükümeti, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde toplam yüzde yirmiye yakın oy kaybetti. Bu sonuçlar, ortaklar Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve benim partim SPD’nin halkın güvenini yitirdiğini gösterir” dedi.

“73 yıldır Bremen eyaletinde başbakan çıkarmış partim SPD, bu kalesini yitirirken, bundan sorumlu olan parti idaresinden kimse koltuğunda rahat olamaz ve olmamalı’’ diyen Gabriel, atılacak adımların; SPD'nin Almanya'da siyasi bir güç olarak varlığı ile ilgili olduğunu belirtti.

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lars Klingbeil da, partisinin aldığı tarihindeki en büyük mağlubiyet sonuçlarıyla ilgili devlet televizyon kanallarından ZDF’e yaptığı ilk açıklamada, “Tarihinde ilk defa yüzde 15,5 gibi bir oy alarak, yüzde yirmilik oy bandının altına düşen partimiz SPD’de, bu sonuçların her türlü sonucu olacaktır. Parti idaresi olarak tüm sorumluluk bizimdir” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Klingbeil’in bu sözleri Alman gazetelerinin politik yorumcuları tarafından, ‘SPD’de istifaların an meselesi olduğu’ şeklinde değerlendirildi.

Bugün sabah ARD televizyonu ‘Morgenmagazin’ programına konuşan Klingbeil’in, “Parti olarak seçim sonuçlarını masaya yatırıp değerlendireceğiz. Bu arada partimden eski genel başkanların tavsiyelerini dikkate alırız. Fakat herkes kurduğu cümlelerini dikkatli seçmeli. Partimizde gereken ne ise o yapılır. Bu partim SPD’nin geleneğinde vardır” açıklamaları, Sigmar Gabriel’e cevap olarak yorumlandı.

DHA

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