HABER: ANIL SURAL

ABD Dışişleri’nde çalışan Amerikalı gelinle Mardili restoran müdürüne imam nikahı

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da restoran müdürlüğü yapan Mardinli genç ABD Dışişleri çalışanıyla hayatını birleştirdi



Washington’un en lüks restoranları arasında yer alan Fiola Mare’de müdürlük yapan Canver Saltıkalıp hayatını ABD Dışişleri’nde çalışan Angelique Ryan’la birleştirdi.



Mardinli genç Saltıkalıp ve Amerikalı Angelique’e imam nikahı kıyıldı. Nikaha kendi isteğiyle başı kapalı gelen Ryan, “Müslüman olmamama rağmen nişanlımın dinine saygı duyuyorum ve hayatımda ilk defa başımı kapattım. Ailesi ve onun mutlu olması için imam nikahını tercih ettik. Müslümanlığı tanımak istiyorum ” ifadelerini kullandı.



ABD’de 16 yıldır yayın yapan Forum USA Gazetesi’nin haberine göre imam nikahı kılındıktan sonra North Carolinalı gelin, Saltıkalıp soyadını aldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘göçmenlik ve iltica’ biriminde müdür olarak çalışan Angelique Ryan Saltıkalıp 50’den fazla ülkeye iş için seyahat etmiş. Aynı zamanda avukat olan Ryan Saltıkalıp, National Jurist dergisi tarafından ABD’nin en iyi 25 avukatı arasında yer almış.



Canver Saltıkalıp ise Türkiye’de farklı firmalarda uzun yıllar restoran müdürlüğü yaptı. 1 yıldır Georgetown’da bulunan Fiola Mare’de müdür olarak görevini sürdürüyor.