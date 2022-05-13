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AMERİKA’DAKİ TÜRK GAZETECİ ANIL SURAL’IN KİTAP TANITIMINA BÜYÜK İLGİ

Gazeteci-yazar Anıl Sural’ın “Neden Geldim Amerika’ya-Amerika’da İz bırakan Türkler” adlı kitabının tanıtımı ABD’nin başkenti Washington’da yapıldı.

13 Mayıs 2022 Cuma 16:20
AMERİKA’DAKİ TÜRK GAZETECİ ANIL SURAL’IN KİTAP TANITIMINA BÜYÜK İLGİ

Kitabın tanıtımı New York ve İstanbul’dan sonra 10 Mayısta Washington DC, Emniyet Müdürlüğü binasında yapıldı. Tanıtıma Amerika’da yaşayan birçok gurbetçi katıldı.

Başarılı gazeteci Anıl Sural’ın usta kalemiyle ele aldığı ve beş yıllık bir emek sonucunda hazırladığı, Amerika’ya neredeyse yüz yıl önce gelen Türklerin nasıl iz bıraktıklarını ve başarılı  yaşam hikâyelerini konu edindiği “Neden Geldim Amerika’ya-Amerika’da İz Bırakan Türkler” kitabı, bu kez de Washington’da okurlarıyla buluştu. Uzun yıllardır Amerika’da bulunan ve Amerika’da yerleşik yaşayan iz bırakmış Türkleri yakından tanıma şansı bulan Anıl Sural, bu kitabıyla Amerika’da başarılı ve tanınmış olan ancak Türkiye’de pek bilinmeyen önemli isimlerin başarı dolu hayatlarını kitabın tam merkezine koyuyor. Uzun emekler sonucu kitap haline getirdiği “Neden Geldim Amerika’ya- Amerika’da İz Bırakan Türkler” adlı kitabı, Amerika’nın farklı eyaletlerinde bulunan bilim insanlarından, başarılı sporculara kısacası Amerika’da önemli görevler üstlenen pek çok Türkün göç ve yaşam hikâyelerini anlatıyor. 

Kitapta bulunan isimler arasında dünyaca ünlü kalp doktoru Mehmet Öz, ABD’nin en değerli inşaat firmaları arasında yer alan Keystone İnşaat CEO’su Ersal Özdemir, ABD’nin ilk Türk kökenli belediye başkanı Tayfun Selen, üç dönem üst üste yargıçlık seçimlerini kazanan Jay (Ceyhun) Karahan ve ABD’deki en büyük pizza zincirlerinden birisi olan Vocelli Pizza’nın sahibi Varol Ablak’ın hayat hikâyeleri bulunuyor. Ayrıca kitapta bulunan diğer isimlerden Türk MMA dövüşçüsü Ahmet Kayretli ve Washington DC’de Türk polis memuru olan Hakan Hüseyin Karaali, kitap tanıtımına gelerek konuşma yaptı.

(Haber: Gurur AKOSMAN)

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