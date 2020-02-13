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Almanya’da yapımı devam eden camiye saldırı

Almanya’nın Köln kenti yakınlarında inşa halindeki Brühl Camii kimliği belli olmayan kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:27
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Almanya’da yapımı devam eden camiye saldırı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının yapımını sürdürdüğü camiye dün akşam saatlerinde saldırıda bulunulduğu; saldırıda maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Brühl Cami Başkanı Mehmet Kara, saldırıyı bu sabah saatlerinde inşaata gelen işçilerin fark ettiğini ve durumun polise bildirildiğini söyledi. Kara, saldırganların camları kırdıkları tahta parçalarını da inşaak içine atarak kaçtıklarını söyledi.

Polis saldırganları arıyor.

CAMİLERE BOMBA İHBARI YAPILDI

Dün akşam Almanya’nın Hagen- Haspe, Essen- Steele, Unna, Bielefeld kentlerindeki Diyanet İşleri Türk islam  Birliği’ne (DİTİB) bağlı camilere bomba ihbarları yapılmış, polisin incelemelerinde ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaCamiSaldırıKölnBrühl Camii
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