Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
Almanya’da yangın
Almanya’da yangın
Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı
Göksel Gümüşdağ'dan Demirören'e teşekkür
Göksel Gümüşdağ'dan Demirören'e teşekkür
"Basılan kitap sayısı artıyor"
"Basılan kitap sayısı artıyor"
Tek ebeveynli çocukların hayatında büyük değişiklikler yapılmamalı
Tek ebeveynli çocukların hayatında büyük...

Almanya’da yangın

Almanya’da yangın: 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti

Almanya’da yangın

Almanya’da yangın: 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti

02 Mart 2019 Cumartesi 15:50
0 Okunma
Almanya’da yangın

NÜRNBERG (DHA)

Almanya’da bir binada çıkan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi de ağır yaralandı.

Almanya’nın Nürnberg kentinde bulunan İndustrie caddesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Nürnberg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Alexandra Federl tarafından yapılan açıklamada, Sandreuth semtindeki İndustrie Caddesi üzerinde bulunan 11 numaraları binada çıkan yangında 4’ü çocuk olmak üzere 5 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, Cumartesi sabahı saat 03:00’te meydana gelen yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve binanın kullanılmaz durumda olduğu belirtildi.

TÜRKLER: POLİSİ VE İTFAİYEYİ ARADIK

Nürnberg'de sabaha karşı çıkan ve 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası, aynı caddede faaliyet gösteren Alanya isimli fırının çalışanları yangını görüp yetkililere haber verdiklerini, aileyi uzun süredir tanıdıklarını ve az da olsa Türkçe konuşabildiklerini söyledi.

İşyeri çalışanı Sezgin Yılmaz, gece 03:00 sıralarında yangını fark ettiğini ve polisi araması için arkadaşını ikaz ettiğini söyledi. Nurullah Akçay da fırında bulunduğu esnada durumdan haberdar olduğunu ve itfaiye ve polisi aradığını söyledi. İşyeri sahibi Cihan Güroğlu çalışanların ikazı üzerine olay yerine geldiğini, binanın alevli şekilde yandığını ve itfaiyenin müdahale etmeye çalıştığını gördüğünü söyledi. Yanan binada oturan aileyi 8 yıldır tanıdıklarını söyleyen Güroğlu, “Bizden alışveriş yaparlardı. Biraz Türkçe konuşabiliyorlardı. Boşnak olduklarını düşünüyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali’de bombalı saldırı
Somali’de bombalı saldırı
İİT toplantısına katılmayacağım
İİT toplantısına katılmayacağım
Brezilya'da trenler çarpıştı
Brezilya'da trenler çarpıştı
Trump'tan kritik açıklama
Trump'tan kritik açıklama
Nepal'de Turizm Bakanı'nın bulunduğu helikopter düştü
Nepal'de Turizm Bakanı'nın bulunduğu helikopter düştü
Keşmir'de tansiyon yükseliyor...
Keşmir'de tansiyon yükseliyor...
Powell: Fed faiz kararlarına sabırlı yaklaşacak
Powell: Fed faiz kararlarına sabırlı yaklaşacak
Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis bir araya geldi
Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis bir araya geldi
Rum sözcü Kıbrıs'ta çözüm için şartlarını sıraladı
Rum sözcü Kıbrıs'ta çözüm için şartlarını sıraladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ