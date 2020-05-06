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Almanya’da koronavirüs bilançosu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 165 kişi artarak 6 bin 996'ya ulaştı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:56
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Almanya’da koronavirüs bilançosu

ALMANYA - Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 947 artışla 164 bin 807’ye yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 165 kişi artarak 6 bin 996'ya ulaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüs Bilançosu
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