Almanya’da koronavirüs bilançosu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 165 kişi artarak 6 bin 996'ya ulaştı.