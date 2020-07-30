Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar
Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar
Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı
Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 'Tabak Modeli' önerisi
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 'Tabak...
"Çocuklarda obezite duruşu da bozuyor"
"Çocuklarda obezite duruşu da bozuyor"
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Almanya’da gece kulübü ve genelev çalışanlarından Covid-19 protestosu

Almanya’da koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında genel evlerin kapalı olmasını protesto eden genel ev çalışanları, Köln’de protesto gösterisi gerçekleştirdi. Göstericiler ellerinde " Artık yeter para kazanmak istiyoruz" yazılı pankartlarla hükümetten genel evlerin açılmasını istedi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 13:33
0 Okunma
Almanya’da gece kulübü ve genelev çalışanlarından Covid-19 protestosu

KÖLN - Almanya’da koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında dört aydır kapatılan genel ev çalışanları sokağa döküldü. Köln kentinde ana tren garı önünde toplanan 200 kadar gece kulübü ve genelev çalışanı, Mart ayından beri çalışamadıklarını için ‘artık yeter para kazanmak istiyoruz’ yazılı pankartlarla protesto düzenledi. Genel evlerin kapatılması nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten eylemciler, "kırmızı ışıklı iş yerlerimizi açın’, ‘yasal çalışmak için yasağı kaldırın’ yazılı pankartlarla hükümetten genel evlerin açılmasını talep etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protesto gösterisine katılan çoğunluğu kadın olan göstericilerin aynı zamanda maske takması da dilkkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ece Kulübü Ve Genelev çalışanlarıCovid19 ProtestosuAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de Denktaş’ın oğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu
KKTC’de Denktaş’ın oğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu
Dünya genelinde can kaybı 153 bin 840’a ulaştı
Dünya genelinde can kaybı 153 bin 840’a ulaştı
65 göçmenin koronavirüs testi pozitif çıktı
65 göçmenin koronavirüs testi pozitif çıktı
Avustralya’da çete, Çinli öğrencileri kaçırmış gibi gösterip, fidye alıyor
Avustralya’da çete, Çinli öğrencileri kaçırmış gibi gösterip, fidye alıyor
Koronavirüs gölgesinde hac kısıtlı katılımla başladı
Koronavirüs gölgesinde hac kısıtlı katılımla başladı
İngiliz gazetesi, Rumların kara propagandasını sayfalarına taşıdı
İngiliz gazetesi, Rumların kara propagandasını sayfalarına taşıdı
İngiltere'de ırkçı saldırı!
İngiltere'de ırkçı saldırı!
Türk askeri, Azerbaycan ortak tatbikatı için Nahçıvan’da
Türk askeri, Azerbaycan ortak tatbikatı için Nahçıvan’da
Askeri tatbikat düşmana güçlü bir mesaj verecek
Askeri tatbikat düşmana güçlü bir mesaj verecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı