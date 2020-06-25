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Almanya’da döner üreten fabrikada koronavirüs paniği

Almanya’nın Duisburg kenti yakınlarındaki Moers bölgesinde Türk işletmeciye ait döner üretimi yapan bir fabrikanın 17 çalışanında koronavirüs (covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

25 Haziran 2020 Perşembe 11:55
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Almanya’da döner üreten fabrikada koronavirüs paniği

 DUİSBURG - Almanya’da başta et fabrikalarında artan koronavirüs (Covid-19) vakaları salgında ikinci dalga korkusuna neden oldu.  Duisburg kenti yakınlarındaki Moers bölgesinde Türk işletmeciye ait Öztaş adlı döner üretimi yapan bir fabrikanın 17 çalışanında koronavirüs (covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Toplamda 275 kişinin çalıştığı belirtilen döner üretim şirketinde koronavirüse yakalananlar ile birlikte 43 çalışan önlem amaçlı karantinaya alındı.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANMAYAN İŞÇİLER VAR
 

Şirkette bulunan diğer tüm çalışanlara test yapıldığı ve bazı çalışanların test sonuçlarının henüz belli olmadığı bildirildi. Geçici süreliğine kapatılan şirkette az sayıda çalışanın yeni gelen etlerin depolanması için kısa süre çalışmaya devam edeceği ifade edildi. Almanya’da Mayıs ayı başında Coesfeld'deki Westfleisch fabrikasında bir korona salgını yaşanırken, dün de Rheda-Wiedenbrück'teki (Gütersloh bölgesi) et üreticisinde 1500'e yakın pozitif korona testi çıkmasından dolayı Gütersloh kenti mart ayı uygulamalarına geri dönerek karantinaya alınmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaDöner üreten FabrikaKoronavirüs Paniği
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