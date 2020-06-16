ALMANYA - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ırkçılığa karşı önemli açıklamalarda bulundu. İnsanların Almanya’da farklı göründükleri için ırkçılığa maruz kaldığını ve saldırıya uğradığını ifade eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Irkçılık demokrasinin en büyük düşmanıdır. Irkçılığın olduğu yerde demokrasi tehlike altındadır” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Mozambikli Alberto Adriano’nun 20 yıl önce Neonaziler tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Steinmeier, “Almanya’da da ırkçılık öldürüyor” dedi.