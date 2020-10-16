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Almanya son 24 saatte rekor koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları artmaya başladı. Almanya, son 24 saatte rekor sayıda yeni koronavirüs vakası açıkladı. Robert Koch Enstütüsü tarafından bu sabah 7 bin 334 yeni koronavirüs vakası olduğunu duyurdu.

16 Ekim 2020 Cuma 10:55
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Almanya son 24 saatte rekor koronavirüs vaka sayısı açıkladı

KÖLN - Almanya'da salgının başlangıcından itibaren en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Açıklanan vaka sayısı 24 saat içerisinde bir önceki güne göre 651 yeni artış gösterdi. Öte yandan Almanya’da yoğun bakım ünitelerinde yatanların sayılarında artışın devam ettiği ifade edildi.

Vaka sayılarındaki artışın nedeninin, geçen haftalarda günde 400 bin yapılan test sayısının, günlük 1 milyon 200 bine çıkması olarak gösteriliyor. Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesiyle Federal Sağlık Bakanı (CDU) Jens Spahn'a, 31 Mart 2021 tarihine kadar ülkeyi salgın riskinden koruması için yeni ek yetkiler verileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaRekor Koronavirüs Vakası
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