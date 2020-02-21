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ALMANYA IRKÇILIĞA KARŞI AYAKTA!

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 9 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınamak ve hayatını kaybedenleri anmak için protesto gösterisi düzenlendi. Irkçılığın lanetlendiği gösteriye binlerce kişi katıldı.

21 Şubat 2020 Cuma 10:49
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ALMANYA IRKÇILIĞA KARŞI AYAKTA!
9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınamak için Almanya'da birçok kentte gösteri düzenlenirken, en büyük protesto gösterisi ise saldırının yaşandığı Hanau şehir meydanında düzenlendi. Yapılan anma ve gösterilere çoğunluğu Alman binlerce kişi katıldı. Hanaudaki anma programı öncesi saygı duruşu yapıldı. Programa; Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Hessen Eyalet Başbakanı, Belediye Başkanı, Almanya İslam Konseyi Başkanı, Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (STK) katıldı.

BOUFFER: BU ÜLKEDEKİ TÜM İNSANLAR SİZLERLE BİRLİKTE YAS TUTMAKTA

Anma programında ilk olarak Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffer konuştu. Bouffer, "Hayatta bazen öyle durumlar olur ki, insanin dili tutulur ve şaşkınlık içerisinde olur. Bugün burada hepimiz bir araya geldik ve böyle bir günde dayanışma göstermemiz gerekiyor. Saygıdan dolayı saldırıda hayatını kaybedenlerin önünde başımızı eğiyoruz. Acılı ailelerin burada yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz. Bu ülkedeki tüm insanlar sizlerle birlikte yas tutmakta. 

Ayrıca buradan sizlere beni telefonla arayan Başbakanımızın selamlarını, dayanışmasını ve hayırseverliğini iletmek istiyorum." dedi.

STEİNMEİER: YAŞANANLAR BİZİ ÇOK ÜZDÜ VE KIZDIRDI

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise yaşananların kendilerini çok üzdüğünü ve kızdırdığını dile getirerek şu açıklamada bulundu:

"Sevgili Hanau vatandaşları, yas tutanlar: Bir Cumhurbaşkanı olarak, bu ülkenin bir vatandaşı ve bir insan olarak burada sizin karşınızda duruyorum ve aynı sizler gibi bu akşam söyleyecek bir söz arıyorum. Geçtiğimiz gece Hanau'da yaşananlar bizi şaşkına döndürdü. Yaşananlar bizi çok üzdü ve kızdırdı. Yaşananlar çok korkunç. Sevdiklerimizi kaybetme düşüncesi hepimizi, her zaman çok korkutan bir şeydir. Hiç bir şey onlar için çektiğimiz acıyı azaltamaz. Hiçbir şey bu anlamsız saldırıyı bize açıklayamaz ve bunu geriye alamaz. Bu gece burada olanların çoğu kederle dolu, şaşkın ve kendilerini yalnız bırakılmış hissediyorlar. Ve işte bu yüzden burada hep birlikte bir arada olup sessizce yas tutuyor ve yanlız olmadığımızı hissediyoruz."

KÖLN'DE IRKÇILIĞA KARŞI GÖSTERİ

Köln'de yapılan anma törenine ise karnaval mevsiminin başlaması nedeniyle bir çok kişi kostümlerle alana geldi. Yapılan konuşmalarda ırkçılık lanetlendi. Aşırı sağcıların politikalarıyla sağ terörü cesaretlendirildiği ifade edildi. Yapılan konuşmalarda "Yabancılar buranın yabancısı değil yerlileridir, burası onların evleridir" denildi. Göstericiler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle 'Irkcılığa geçit yok', 'Nazi terörüne hayır' sloganları attı.

DHA

Son Güncelleme: 21.02.2020 10:51
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaHessenHanauSilahSaldırıCinayetırkçılık
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