Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı

ALMANYA - Almanya’nın Aşağı Saksonya bölgesinde bulunan Hüven beldesinde çiftçilik yapan çiftçilik yapan Franz Dörtelmann'ın (52) 50 yıl önce dedesi tarafından tarlaya ekin ektiği sırada dev bir kaya keşfetti. Namı dilden dile yayılan dev kayalıkla ilgili jeologlar inceleme için bölgeye geldi.

140 TON AĞIRLIĞINDA

5,80 metre uzunluğunda, 2,90 metre yüksekliğinde ve 4,50 metre genişliğinde olan dev kaya ile ilgili jeologlar, kayadan örnek alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Çıkan sonuç jeogologları şaşkına çevirdi. Kayanın yaşının yaklaşık 1 milyar olduğu ve yaklaşık 140 ton ağırlğında olduğu tahmin ediliyor.





1 MİLYAR YAŞINDAKİ KAYAYA İSİM VERECEKLER

Kayanın, 14 gün içinde yetkililer tarafından kaldırılarak Hüven köyüne anıt olarak konulacağı belirtildi. Belediye Başkanı Yardımcısı Alfons Kohne “Son dört hafta içinde, taşı görmeye yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi. Onu köye kurmak istiyoruz” dedi. Gelecek yıl dev granit kayaya isim verileceği belirtilidi.