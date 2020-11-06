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Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı

Almanya’da çiftçilik yapan Franz Dörtelmann, tarlasında 50 yıl önce bulunan, yaklaşık 140 ton ağırlığındaki dev kayanın bir milyar yaşında olduğunu ortaya çıktı.

06 Kasım 2020 Cuma 14:29
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Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı

ALMANYA - Almanya’nın Aşağı Saksonya bölgesinde bulunan Hüven beldesinde çiftçilik yapan  çiftçilik yapan Franz Dörtelmann'ın (52) 50 yıl önce dedesi tarafından tarlaya ekin ektiği sırada dev bir kaya keşfetti. Namı dilden dile yayılan dev kayalıkla ilgili jeologlar inceleme için bölgeye geldi. 

140 TON AĞIRLIĞINDA

5,80 metre uzunluğunda, 2,90 metre yüksekliğinde ve 4,50 metre genişliğinde olan dev kaya ile ilgili  jeologlar, kayadan örnek alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Çıkan sonuç jeogologları şaşkına çevirdi. Kayanın yaşının yaklaşık 1 milyar olduğu ve yaklaşık 140 ton ağırlğında olduğu tahmin ediliyor.

1 MİLYAR YAŞINDAKİ KAYAYA İSİM VERECEKLER

Kayanın, 14 gün içinde yetkililer tarafından kaldırılarak Hüven köyüne anıt olarak konulacağı belirtildi.  Belediye Başkanı Yardımcısı Alfons Kohne “Son dört hafta içinde, taşı görmeye yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi. Onu köye kurmak istiyoruz” dedi. Gelecek yıl dev granit kayaya isim verileceği belirtilidi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Almanya1 Milyar Yıllık Kayaçiftçi
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