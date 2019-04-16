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Albayrak Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

Albayrak Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

Albayrak Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

Albayrak Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

16 Nisan 2019 Salı 10:02
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Albayrak Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

İstanbul (DHA) 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington’da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştü.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik."

Albayrak, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası bahar toplantılarına katıldığı Washington'da uluslararası finans kuruluşlarıyla görüşmeler yaptı.

ABD basınında yayımlanan haberlere göre, Amerikalı ve Türk iş dünyası liderlerine bir konuşma yapan Albayrak, "Bu, iki ulus arasında işbirliği için önemli bir hafta; geçen Perşembe'den bu yana, ekibim ve ben bir dizi görüşme yaptık" dedi ve görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile görüşmelerinde birçok farklı konuyu ele aldıklarını da belirten Albayrak, Beyaz Saray'da mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerin de verimli olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abd BaşkanıDonald TrumpBerat AlbayrakHazine Ve Maliye BakanıSteven MnuchinJared Kushner
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