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Akıncı: Ortak komite kuralım

Akıncı'dan, Rum lidere 'doğal gazda ortak komite kuralım' önerisi

Akıncı: Ortak komite kuralım

Akıncı'dan, Rum lidere 'doğal gazda ortak komite kuralım' önerisi

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:31
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Akıncı: Ortak komite kuralım

LEFKOŞA, (DHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e Akdeniz'deki hidrokarbonun kullanımı ile ilgili yeni bir öneri sundu.

Hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulmasını isteyen Akıncı, önerisini BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla Rum lidere iletti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı’nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB’nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor. Cumhurbaşkanı Akıncı öneriyi, bilgi edinilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye de gönderdi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıNikos AnastasiadisKKTCGKRYDoğalgaz
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