Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.542,52
ALTIN
1.009,39
DOLAR
17,92
STERLİN
21,78
EURO
18,26
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır

Resmi ziyaret kapsamında Letonya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mevkidaşıyla katıldığı ortak basın toplantısında “Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 17:04
Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Riga’da Kahramanlar Mezarlığı’nın ardından Letonya Savunma Bakanlığı’na geçti. Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile baş başa görüşen Akar daha sonra şeref defterini imzaladı. Heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Pabriks daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Letonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerine vurgu yapan Akar, gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin, “Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine desteğimizin altını çizdik. Bir an önce insani ateşkes, gerginliği azaltılması ve insani yardımların ulaştırılmasının devamlılığının sağlanması için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Görüşmelerde tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Akar, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulduğunu anımsattı.

Tarafların merkeze temsilci ve görevliler atadığını aktaran Akar, “Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin  tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor ” diye konuştu.

Pabriks ile görüşmesinde NATO içinde ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:

“Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Ülkelerimiz arasında savunma sanayi iş birliğinin nasıl daha da geliştirilebileceğini görüştük. Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı’nın sonuncusunu nisan 2022'de Ankara'da başarıyla gerçekleştirdik. Gerçekten de bu iş birliğinin daha da gelişmesini istiyoruz. Ayrıca askeri eğitim iş birliği konusunda çalışmaların artırılması konusunda mutabık kaldık. Bununla birlikte FETÖ konusunda somut adımların görülmesine ilişkin beklentimizi de dile getirdik.”

Türkiye ve Letonya arasında savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Pabriks, Ukrayna- Rusya arasındaki savaşta Türkiye’nin diplomasi alanında üstlendiği rolün önemine de değindi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBBakanHulusi AkarLetonyaRigaArtis Pabriks
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya’da
Blinken: Lavrov’a yaptığım çağrı Ukrayna için müzakere çağrısı değil
Blinken: Lavrov’a yaptığım çağrı Ukrayna için müzakere çağrısı değil
İngiltere: Lavrov, Batı’yı suçlamak ve destek kazanmak için Afrika’da
İngiltere: Lavrov, Batı’yı suçlamak ve destek kazanmak için Afrika’da
Zelenski: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü
Zelenski: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü
Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem
Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem
Avrupa Birliği, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı
Avrupa Birliği, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı
Yunanistan’da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı
Yunanistan’da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı
Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi
Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول