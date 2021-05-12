Ahmedinejad, Haziran’daki seçimlere katılıyor

İRAN - Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı açıklandı. İran devlet televizyonu haberinde, Ahmedinejad’in taraftarları eşliğinde İçişleri Bakanlığı’ndaki kayıt bürosuna gelerek gerekli formları doldurduğu ve seçimlerde aday olmak için kayıt yaptırdığı belirtildi.

İran devlet televizyonu, Ahmedinejad ‘ın İran seçimlerinde aday olmak için kayıt yaptırdığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, görev süresi limiti nedeniyle 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak seçimlerde tekrar aday olamayacak. Seçim merkezi, 18 Haziran seçimlerinde yaklaşık 1,4 milyonu ilk kez seçmen olmak üzere 59 milyondan fazla kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti. Ahmedinejad, 2005'te göreve başladı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçilmesinin ardından 2013'te ayrıldı.