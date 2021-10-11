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Afrin’de PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı; ölü ve yaralılar var

11 Ekim 2021 Pazartesi 14:29
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Afrin’de PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı; ölü ve yaralılar var

GAZİANTEP - Suriye'nin Afrin bölgesinde, PKK/YPG’li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Afrin bölgesindeki pazar yeri yakınlarında, öğle saatlerinde PKK/YPG’li teröristler, bomba yüklü araç infilak ettirdi. Sivillerin yoğun olarak bulunduğu pazar yerindeki terör saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kent genelinde önlemlerini artıran yerel güvenlik güçleri de saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfrinBomba Yüklü Araçla SaldırıPKKYPG
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