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Afrin'de bomba yüklü tankerle saldırı: 13 ölü

Suriye'nin Afrin kent merkezinde PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü tankerle düzenlenen saldırıda 13 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Afrin'de bomba yüklü tankerle saldırı: 13 ölü

Suriye'nin Afrin kent merkezinde PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü tankerle düzenlenen saldırıda 13 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:57
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Afrin'de bomba yüklü tankerle saldırı: 13 ölü

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Tirende bölgesinde, sabah saatlerinde bomba yüklü tanker infilak ettirildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü, çok sayıda ev, iş yeri ve aracın hasar gördüğü patlamanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 13'ü doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla yaralıların tedavisi sürerken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Afrin kent genelinde önlemlerini en üst seviyeye çıkaran güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Bu arada, saldırı sonrası Afrin ve çevresinde bulunan TSK'ya ait üslerde de önlemler artırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfrinBomba Yüklü Tanker13 ölüSuriye
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