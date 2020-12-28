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Afgan hükümeti, Talibanla 5 Ocak'ta yeniden masaya oturacak

Taliban ile Afgan heyeti arasındaki ikinci tur müzakerelerin 5 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayacağı duyuruldu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:34
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Afgan hükümeti, Talibanla 5 Ocak'ta yeniden masaya oturacak

AFGANİSTAN - Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afgan heyeti arasındaki müzakerelerin 5 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. Afganistan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi sözcüsü Faraidoon Khwazoon, Afgan hükümetiyle Taliban arasında başlayan barış müzakereleri konusunda yaptığı açıklamada "İkinci tur müzakereler 5 Ocak'ta Doha'da başlayacak" dedi. Khwazoon sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Konseyin liderlik komitesi… görüşmeleri Doha'da yapmaya karar verdi” dedi.  Afganistan Cumhurbaşkanlığı ise, Eşref Ghani'nin hükümetin Taliban ile ikinci bir müzakere aşaması için desteğini duyurmasının ardından bir sonraki tur müzakerelerin yerini tartıştıklarını ifade etti.Öte yandan, taraflar, 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan Taliban ile Afgan heyeti arasındaki müzakerelerde uzlaşma sağlanammıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taliban Ile Afgan HeyetiAfgan HükümetiTaliban
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