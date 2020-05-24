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ABD’liler koronavirüs önlemlerini hiçe saydı: Sahiller doldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ekonomiyi yeniden canlandırma tartışmaları devam ederken birçok ABD’li hafta sonunda sahillere akın etti.

24 Mayıs 2020 Pazar 15:22
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ABD’liler koronavirüs önlemlerini hiçe saydı: Sahiller doldu

ABD - Dünyayı etkisi altına koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin plajları doldu taştı. Ulusal Anma Günü tatilinde seyahate çıkan ABD’lilerin sayısında ciddi bir artış gözlenirken, birçok kişi hafta sonunu sahillerde geçiriyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, karayollarındaki trafik yoğunluğu da dikkat çekti. Los Angeles’tan Miami’ye, Ocean City Beach’ten Seattle’a plajları dolduran ABD’liler güneşin tadını çıkardı.


TEKNELERLE TRUMP’A DESTEK 

Florida’nın Clearwater şehrinde sahilde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump’a destek verenler, teknelerle geçit töreni düzenledi. 100’e yakın Trump destekçisi, seçimlere 6 ay kala güç gösterisinde bulundu. 


TRUMP 2,5 AY SONRA İLK KEZ GOLF OYNADI 

ABD Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’ın Mart ayında koronavirüs salgınından dolayı ülke genelinde acil durum ilan etmesinden bu yana ilk kez golf oynadı. En son 8 Mart’ta Florida’nın West Palm Beach kentinde kendisine ait tesiste golf oynayan Trump, 2,5 ay sonra Washington yakınında Virginia eyaletinde bulunan Trump Ulusal Golf Kulübü’nde bir şapka ve aynı renkte bir polo tişört ile golf oynadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oronavirüs önlemlerini Hiçe SaydılarABDSahiller
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