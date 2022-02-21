Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
831.77
DOLAR
13.64
STERLİN
18.60
EURO
15.50
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli...
İstanbul Kent Üniversitesi 44 Akademik Personel alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 44...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Sanayi ve Teknoloji Uzman...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AB’den Ukrayna’ya 1.2 milyar Euro kredi

21 Şubat 2022 Pazartesi 13:58
AB’den Ukrayna’ya 1.2 milyar Euro kredi

UKRAYNA - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında alınan kararda, AB’nin Ukrayna’da istikrarı teşvik etmek ve Ukrayna’nın direncini artırmak için kredi olarak 1.2 milyar Euroluk maddi destek sağlayacağı duyuruldu.

AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, “AB, Ukrayna'da istikrarı teşvik etmek için kredi şeklinde 1.2 milyar Euroluk acil bir makro-finansal yardım operasyonu sağlayacak. Kriz durumuna hızlı destek sağlanması ve Ukrayna'nın direncini güçlendirilmesi amaçlanıyor” denildi. Söz konusu krizin Ukrayna ekonomisi üzerinde olumsuz etki yarattığını altı çizilen açıklamada, “Kalıcı güvenlik tehditleri şimdiden önemli bir sermaye çıkışını tetikledi. Ukrayna, artan jeopolitik belirsizlik ve bunun ekonomik durum üzerindeki etkisi nedeniyle uluslararası sermaye piyasalarına erişimini kaybediyor” ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABUkraynaKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bazı yaptırımlar uygulanmalı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bazı yaptırımlar uygulanmalı
ABD’nin Rusya Büyükelçiliği: Kendi tahliye planınızı yapın
ABD’nin Rusya Büyükelçiliği: Kendi tahliye planınızı yapın
Borrell:  Ukrayna’nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı
Borrell:  Ukrayna’nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı
Ukrayna: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti
Ukrayna: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti
Bakan Akar, Münih’te gazetecilere değerlendirmelerde bulundu
Bakan Akar, Münih’te gazetecilere değerlendirmelerde bulundu
Rusya’nın olası yaptırımlara karşı yeni bir ödeme sistemi hazırlığı
Rusya’nın olası yaptırımlara karşı yeni bir ödeme sistemi hazırlığı
Yanan feribotta söndürme çalışmaları devam ediyor
Yanan feribotta söndürme çalışmaları devam ediyor
Fukuşima Nükleer Santrali’nin 1.25 milyon tonluk suyunu doğaya salma planı incelendi
Fukuşima Nükleer Santrali’nin 1.25 milyon tonluk suyunu doğaya salma planı incelendi
"Rusya’yı kuvvetlerini Ukrayna sınırlarından çekmeye çağırıyoruz"
"Rusya’yı kuvvetlerini Ukrayna sınırlarından çekmeye çağırıyoruz"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma