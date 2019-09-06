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ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye 'seyahat' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, Türkiye’nin Güneydoğu illerine ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ sebebiyle seyahat etmeme uyarısı yaptı. Bakanlık bu illeri, 'Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van' olarak sıraladı.

ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye 'seyahat' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, Türkiye’nin Güneydoğu illerine ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ sebebiyle seyahat etmeme uyarısı yaptı. Bakanlık bu illeri, 'Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van' olarak sıraladı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:08
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ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye 'seyahat' uyarısı

DHA

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, vatandaşlarının Türkiye’de bazı illere seyahat etmemesi için uyarı geldi. Uyarının sebebi olarak ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ gösterildi. Söz konusu uyarıda, bu illerde terörist grupların saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilirken; özellikle kamuya açık alışveriş merkezleri, oteller, kulüpler, lokantalar, ibadet yerleri, parklar, havaalanları gibi yerlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.  

“TERÖRİST GRUPLARLA İLİŞKİLENDİRİLİP GÖZALTINA ALINABİLİRSİNİZ”

ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına yaptığı diğer bir uyarıda, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce kişinin yetersiz bilgilere dayanarak ve genellikle siyasi amaçla terörist gruplarla ilişkilendirilip gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca vatandaşlarını sosyal medya konusunda da uyaran Dışişleri, 'Türk hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunmaları halinde yine gözaltına alınabilecekleri' konusunda vatandaşlarını ikaz etti.

3’ÜNCÜ VE 4’ÜNCÜ SEVİYE UYARILARI YAPILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarılarını 4 seviyede yapıyor. 1’inci seviye normal önlemleri, 2’inci seviye arttırılmış önlemleri, 3’üncü seviye seyahati tekrardan düşünmelerini tavsiye ederken, 4’üncü seviye ‘seyahat etme’ uyarısı yapıyor. Türkiye için yayınlanan uyarıda Suriye ve Irak sınırlarına yapılacak seyahatleri 4’üncü seviyede değerlendirildi. Bölgede terörist grupların saldırılarının yoğun olduğu; intihar saldırılarının, araç bombalamalarının görülebileceğine dikkat çekildi. İl il yayınlanan diğer uyarı ise 3’üncü seviye olarak değerlendirildi. Söz konusu şehirlerde, ABD hükümetinin çok sınırlı olarak acil yardım sağlayabildiği bildirildi. Bu şehirler sırasıyla Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDVatandaşTürkiyeSeyahatUyarıönce Vatan
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