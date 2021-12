ABD’deki hortum felaketinde son durum: Can kaybı 100’ü geçti

ABD - ABD’nin başta Kentucky eyaleti olmak üzere çevre eyaletlerde de etkili olan hortumda can kaybının 100’ü aştığı ifade edildi. Kentucky Valisi Andy Beshear, 18 ilçenin hortum nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.



Kentucky Valisi And Beshear, hortumla ilgili son durumu değerlendirdiği basın toplantısında, Kentucky’de 18 ilçenin hasar gördüğünü belirtti. ABD medyası, 80’i Kentucky’de olmak üzere 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini; can kaybının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi. Beshear, “Bu horumun ilerlediği çizgideki hiçbir şey artık ayakta değil. Hasar gören 18 ilçe, elektriksiz 36 ila 50 bin Kentucky vatandaşı var. Mayfield bugün bulunduğumuz yer, babamın memleketi Dawson Springs ve Bremen en çok etkilendi. Bunun nihayetinde ABD tarihindeki en uzun hortum olacağına inanıyorum” dedi.



MUM FABRİKASINDAKİ 110 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR



Vali Beshear, 110 kişinin hortuma yakalandığı mum fabrikasından henüz yeni bir haber alamadıklarını belirtti ve dün elde etikleri bilgilerin hala geçerliliğini koruduğunu aktardı. Beyaz Saray’ın Kentucky için acil durum kararı almasına değinen Beshear, 300’den fazla Ulusal Muhafız’ın da bölgede görev yaptığını söyledi.



Beshear sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı, şu anda 300'den fazla muhafızımız var ve topluluğumuza yardım etmek için oradalar. Kapı kapı dolaşıyorlar ama birçok ailenin artık kapısı yok. Kurtulanları umutla arayarak enkazdan enkaza gidiyorlar. 2,3 milyon doların üzerinde 18 bin 31 bağış aldık. Her kuruş ailelere yardım için kullanılacak.”