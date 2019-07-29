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ABD’de yaşlılar arasında intihar vakaları arttı

ABD’de özellikle yaşlılar arasında intihar oranlarının artış gösterdiği açıklandı.

ABD’de yaşlılar arasında intihar vakaları arttı

ABD’de özellikle yaşlılar arasında intihar oranlarının artış gösterdiği açıklandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
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ABD’de yaşlılar arasında intihar vakaları arttı

ABD - ABD’deki Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi’nin verilerine göre 2017 yılında 47 bin intihar vakasından 8 bin 500’ünden fazlası 65 yaş ve üzerindeki kişilerde yaşandı.

Merkezin verilerine göre, en fazla intihar eğilimi 65 yaş ve üzerindeki erkeklerde görülürken, 85 yaş ve üzerindeki yaşlılar en fazla intihar vakalarının yaşandığı ikinci yaş grubu oldu. Verilere göre, ABD’de intihar vakaları en çok 45 – 54 yaş aralığında görülüyor.

'EN BÜYÜK NEDENLERDEN BİRİ YALNIZLIK'

Npr.org’daki habere göre, yaşlılardaki intiharların en büyük nedenleri arasında yalnızlık yer alıyor. Yaşını almış yetişkinler, kendini genellikle soyutlanmış hissediyor ve eşlerden birinin veya yakın bir aile ferdinin ölümüyle hayatta kalmakta zorlanıyor.
 

Habere göre, ABD’de her dört yaşlıdan biri intihar girişimi sonucu hayatını kaybederken, bu oran gençlerde her 200 kişiden biri olarak belirlendi.
 

Yaşlanmanın da hastalıkları beraberinde getirmesi, yaşını almış yetişkinlerde geçişi zorlandıran bir başka neden. ABD’deki Yaşlılık Konseyi’ne göre, yaşlıların yüzde 80’inde romatizma, diyabet veya yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıklar bulunuyor.

ABD Nüfus Bürosu’na göre, 2015 yılında ülkede 65 yaş ve üzerinde 47 milyon 800 bin kişi bulunurken bu sayısının 2060 yılına gelindiğinde 98 milyon 200 bine ulaşması bekleniyor.

DHA

Son Güncelleme: 29.07.2019 05:48
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