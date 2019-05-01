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ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü

ABD’de Kuzey Karolina Üniversitesi’nde (UNC) silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği; 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü

ABD’de Kuzey Karolina Üniversitesi’nde (UNC) silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği; 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:30
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ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü

ABD  – ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Charlotte şehrindeki Kuzey Karolina Üniversitesi’nde meydana gelen silahlı saldırı sonrası 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, sağlık biriminin yaptığı açıklamada da saldırıda yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu ve 2 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.

Kampüs polisi saldırının yerel saat ile 16:40 civarı gerçekleştiğini duyurdu.

Düzenlenen saldırı sonrası inceleme başlatan Charlotte-Mecklenburg polis departmanı, 22 yaşındaki Trystan Terrell isimli saldırganı gözaltına aldıklarını ve olayda başka şüphelilerin bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan silahlı saldırıyı öğrencilere tweet atarak duyuran ve öğrencilere kendilerini güvene almaları çağrısı yapan UNC yetkilileri, kampüste yer alan Kennedy Binası’nda düzenlenen silahlı saldırı sonrası geçici olarak eğitime ara verdiklerini duyurmuştu. Bugün UNC yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise polisin bir kişiyi gözaltına alması sonrası üniversitede eğitime devam edildiği duyuruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDüniversiteUNCSilahlı Saldırı
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