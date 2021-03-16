Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1564
ALTIN
418.834
DOLAR
7.5047
STERLİN
10.3830
EURO
8.9617
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri...
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli...
SGK'ya ait 17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi alımı yapılacak
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi...
Çeşme'de 88 adet arsa satılacak
Çeşme'de 88 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

ABD’nin Florida eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra, yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki bir kadın ve çocuk da yaralandı.

16 Mart 2021 Salı 10:03
7 Okunma
ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinin Pembroke Pines ilçesinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft 36 Bonanza tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü ve patlama meydan geldi. ABD medyası, kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, otomobilin içindeki kadın ve çocuğun da yaralandığını duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDFloridaUçakOtomobilKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'dan 3.5 milyondan fazla kişiye iki doz aşı vuruldu
Rusya'dan 3.5 milyondan fazla kişiye iki doz aşı vuruldu
"İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız"
"İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız"
Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris, AB'yi terk edebilir
Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris, AB'yi terk edebilir
Vücudunun yüzde 98’i dövmeyle kaplı
Vücudunun yüzde 98’i dövmeyle kaplı
İsrail Başbakanı Netantahu'dan Türkiye açıklaması: Evet görüşüyoruz
İsrail Başbakanı Netantahu'dan Türkiye açıklaması: Evet görüşüyoruz
Kasetin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens vefat etti
Kasetin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens vefat etti
Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı
Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı
Esad sağlık kaynaklarını milislere harcıyor
Esad sağlık kaynaklarını milislere harcıyor
Cezayir'e düşen göktaşın sırrı ortaya çıktı
Cezayir'e düşen göktaşın sırrı ortaya çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma