Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1191
ALTIN
487.026
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3834
EURO
9.4068
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Son Dakika
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Rahmi Koç taburcu oldu
Son Dakika
Rahmi Koç taburcu oldu
MSB'den flaş açıklama
Son Dakika
MSB'den flaş açıklama
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
Son Dakika
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD’de kritik koronavirüs uyarısı

ABD’de koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceği belirtildi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:47
3 Okunma
ABD’de kritik koronavirüs uyarısı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 149 bin 367’ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 42 milyon 497 bin 381’e yükseldi. Alınan tüm önlemlere rağmen dünyanın çeşitli ülkelerinde vaka sayısı artıyor. ABD’de uzmanlar, koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini açıkladı.

ŞUBAT AYI İÇİN KRİTİK UYARI

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü ABD’de koronavirüs ölümlerinin tüm Amerikalılar maske takmadığı sürece Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini öngördü. Vaka sayısı 8 milyon 746 bin 953’e yükselen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 bin 284’e yükseldi. Ülkede ölümlerin kırsal bölgelerde merkez bölgelere göre daha fazla artış göstermeye başladığı da belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polonya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı
Polonya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Azerbaycan cephesinde son durum
Azerbaycan cephesinde son durum
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!
Seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldiler
Seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldiler
Atun: Kutlama mesajı derhal iade edilmelidir
Atun: Kutlama mesajı derhal iade edilmelidir
Ermeni güçleri Azerbaycan'a balistik füze fırlattı
Ermeni güçleri Azerbaycan'a balistik füze fırlattı
NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracından yeni görüntüler
NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracından yeni görüntüler
BM’den İdlib’e 52 TIR insani yardım
BM’den İdlib’e 52 TIR insani yardım

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma