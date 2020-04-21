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ABD’de karantina karşıtı protestolar artıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 40 binden fazla kişinin öldüğü ABD'de, Michigan eyaletinde karantinaya karşı başlayan protestolar birçok eyalete sıçradı. Michigan’da başlayan ve birçok eyalete yayılan Trump destekli ilk eylemlerin ardından, Pensilvanyada’da yüzlerce Cumhuriyetçi sokağa çıktı. Valilerin devam ettirdiği karantina önlemleri protesto edildi.

21 Nisan 2020 Salı 13:37
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ABD’de karantina karşıtı protestolar artıyor

ABD - ABD'nin Michigan eyaletinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara sosyal medya üzerinden destek verince, protestolar demokratların yönettiği eyaletlere sıçradı.

PROTESTOLAR EYALETLERE YAYILDI

Michigan eyaletinde başlayan gösterilere Trump'ın destek vermesinin ardından göstericiler, Michigan, Washington, Oklahoma, Ohio, Kuzey Carolina, Florida, Idaho, Minnesota, Utah, Kaliforniya, Virginia, New Hampshire, New Jersey , Kentucky ,Montana ,Colorado , Wisconsin , Texas , Arizona , Oregon , Marryland ve Pensilvanyada’da sokaklara döküldü. 

PROTESTOCULAR TRUMP'IN MESAJINDAN GÜÇ BULDU

"Evde kal" çağrılarına tepki gösteren Trump destekçisi protestocular, yeniden işlerine dönmek istediğini belirterek silahları ve maskeleri ile sokaklara çıktı. Göstericiler, "Eyaletleri yeniden açın" ve "Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin" yazılı pankartlarla alınan kararları protesto etti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde koronavirüs önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara sosyal medya üzerinden "Minnesota'ya özgürlük" , "Michigan'a özgürlük" ifadelerini kullanarak destek vermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Michigan EyaletiKarantina Karşıtı Protestolar ArtıyorABDKoronavirüs Salgını
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