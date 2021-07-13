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ABD’de Japon balıklarını 'göle bırakmayın' çağrısı

13 Temmuz 2021 Salı 10:51
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ABD’de Japon balıklarını 'göle bırakmayın' çağrısı

ABD - ABD’de Burnsville şehri sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bir gölde bulunan ‘aşırı büyümüş’ Japon balıklarının fotoğrafları paylaşılarak, halka, Japon balıklarının aşırı büyüyerek gölün ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle balıkları göllere bırakmamaları çağrısında bulunuldu.

ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Burnsville şehrinde göle bırakılan Japon balıkları aşırı büyüdü. Burnsville sosyal medya hesabından, yakın zamanda şehirdeki Keller Gölü’nde bulunan aşırı büyümüş Japon balıklarının fotoğrafları paylaşıldı. Halka balıkları göllere bırakmama çağrısı yapılan açıklamada, “Lütfen evcil Japon balığınızı göletlere ve göllere bırakmayın! Düşündüğünüzden daha fazla büyüyorlar, dip sedimentlerini bozarak ve bitkileri sökerek düşük su kalitesine neden oluyorlar. Bu büyük Japon balıkları grubu yakın zamanda Keller Gölü’nde bulundu” ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDJapon Balıkları
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