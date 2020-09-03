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ABD’de aşı hazırlığı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), sağlık çalışanlarına gönderdiği bilgilendirmeyle, koronavirüs salgınında “yüksek risk grubunda” bulunan ABD’lilere aşı dağıtımı yapılacağını açıkladı.

03 Eylül 2020 Perşembe 15:43
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ABD’de aşı hazırlığı

ABD - CDC yayınladığı bilgilendirmede, sağlık çalışanlarının aşı için gerekli çalışmanın Ekim sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı. Basına konuşan CDC sözcüsü, "Eyaletler olası aşı dağıtımı planları üzerinde çalışırken, CDC de eyaletlere, Ekim ve Kasım aylarında aşı stokunun sınırlı hale gelmesi ihtimali gibi bazı planlama öngörüleri konusunda yardımcı olacak" dedi.

DR FAUCİ AŞI HAZIRLIĞINI TEYİT ETTİ

ABD hükümeti koronavirüs salgını danışmanı Dr. Anthony Fauci, Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında koronavirüs aşısı deneylerine katılan gönüllülerin sayısı baz alındığında, Kasım veya Aralık ayına kadar aşılardan en az birinin güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için yeterli sayıda klinik veri toplanmış olabileceğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDde Aşı HazırlığıABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi
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