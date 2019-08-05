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ABD’de 5 gün yas ilan edildi..

ABD’de Texas, Ohio ve Illinois eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılar sonucu 5 gün yas ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, 5 günlük yası sosyal medya hesabından ilan etti.

ABD’de 5 gün yas ilan edildi..

ABD’de Texas, Ohio ve Illinois eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılar sonucu 5 gün yas ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, 5 günlük yası sosyal medya hesabından ilan etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:04
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ABD’de 5 gün yas ilan edildi..

ABD, (DHA)

ABD’de, Texas eyaletinin El Paso kentinde düzenlenen, 20 kişinin yaşamını yitirdiği ve 26 kişinin yaralandığı; Ohio eyaletinin Dayton şehrinde düzenlenen, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı, son olarak Illinois eyaletinde düzenlenen, 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı saldırıların ardından 5 günlük yas ilan edildi.

‘DUA EDİYORUZ’

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, El Paso, Teksas ve Dayton, Ohio'daki trajedilerin kurbanlarının onuruna, bayraklarını tüm Federal Hükümet binalarında yarıya indirme konusunda yetki verdim. Beyaz Saray'daki bayraklar bugün 8 Ağustos Perşembe gününe kadar düşürülecek. Melania ve ben bu tarif edilemez kötülük eyleminden etkilenenler için dua ediyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDSilahlı SaldırıYAŞönce VatanOhioTexas
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