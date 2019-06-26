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ABD: Ukrayna ile yeni ‘Silah İmha Anlaşması’ imzalandı

ABD Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride, Ukrayna ile yeni bir ‘Silah İmha Anlaşması’ imzaladığını duyurdu.

ABD: Ukrayna ile yeni ‘Silah İmha Anlaşması’ imzalandı

ABD Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride, Ukrayna ile yeni bir ‘Silah İmha Anlaşması’ imzaladığını duyurdu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:12
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ABD: Ukrayna ile yeni ‘Silah İmha Anlaşması’ imzalandı

ABDA - ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan bildiride, Ukrayna ile yeni bir ‘Silah İmha Anlaşması’nın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı R. Clarke Cooper ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Müdürlüğü Başkan Vekili Ruslan Nimchynskyi tarafından imzalandığı belirtilerek, Ukrayna Savunma Bakanlığı için 6 patlayıcı deposu inşa edileceği ve bunun da 4 milyon dolara mal olacağına yer verildi.

Ayrıca, gelecek birkaç yıl içinde gerçekleşecek bu projenin Ukrayna’nın, cephane stokunun güvenliğini arttıracağı ve NATO fiziksel güvenlik ve stok yönetimi uluslararası standartlarını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor.

DHA

Son Güncelleme: 26.06.2019 04:19
Anahtar Kelimeler:
ABDUkraynaSilah İmha Anlaşması
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