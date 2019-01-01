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ABD Stratejik Komutanlığı'ndan 'bombalı' yeni yıl mesajı için özür

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada gördüğü tepkinin ardından silinirken, komutanlıktan konuyla ilgili bir özür açıklaması yayınlandı

ABD Stratejik Komutanlığı'ndan 'bombalı' yeni yıl mesajı için özür

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada gördüğü tepkinin ardından silinirken, komutanlıktan konuyla ilgili bir özür açıklaması yayınlandı

01 Ocak 2019 Salı 13:28
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ABD Stratejik Komutanlığı'ndan 'bombalı' yeni yıl mesajı için özür

(DHA)

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) denizaşırı nükleer komuta ve kontrolünden sorumlu masası olan ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın dün gece resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Times Meydanı’nda yeni yıl geleneği, büyük topun bırakılmasıyla devam ediyor. Eğer gerekirse biz çok, çok daha büyüğünü bırakmaya hazırız" denilirken, paylaşımda ayrıca hayalet uçakların bomba attığını gösteren bir video da yer aldı. Videoda, Missouri eyaletinde bulunan Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden ‘B-2’ modeli gibi çeşitli bombardıman uçaklarının attığı bombaların görüntüsü yer aldı.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada gördüğü tepkinin ardından silinirken, komutanlıktan konuyla ilgili bir özür açıklaması yayınlandı. Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın, Twitter üzerinden paylaşılan açıklama mesajında, "Attığımız yeni yıl mesajı tatsız ve bizim değerlerimizi taşımıyordu. Özür diliyoruz. Biz, Amerika ve müttefiklerimizin güvenliğine bağlıyız" denildi.

SOSYEL MEDYA KULLANICILARI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMIŞTI

Stratejik Kuvvetler Komutanlığı mesajı silmiş olsa da sosyal medya kullanıcıları ekran görüntüsünü aldıkları ‘bombalı’ mesajı ve videoyu hesaplarından yayınladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDKomutanlıkBombalı Yeni Yıl Mesajıözürönce Vatavn
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